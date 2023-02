Citymesh a obtenu de l'IBPT l'autorisation d'utiliser un réseau de communication TETRA. Il s'agit là du réseau qui est utilisé notamment par les services d'urgence.

C'est en septembre de l'année passée que l'entreprise avait introduit sa demande de communication radio privée à la norme TETRA. L'objectif est dans un premier temps de pourvoir trois sites et autant d'entreprises de la communication radio, tout en envisageant de s'étendre davantage sur base d'un modèle commercial.

Citymesh, qui appartient aujourd'hui à Cegeka, est depuis des années déjà active sur le marché télécom professionnel. Elle ambitionne entre-temps aussi de devenir un opérateur national pour le marché à la consommation, conjointement avec la firme roumaine Digi. Sur le marché professionnel, Citymesh se focalise notamment sur les réseaux 5G privés pour entreprises et parcs industriels, mais aussi toujours plus sur le support des services d'urgence.

Dans la demande introduite auprès du régulateur IBPT, Citymesh signale qu'elle ne veut pas simplement se lancer dans le réseau TETRA. L'ambition est d'utiliser aussi ce dernier pour une transition vers le 'push to talk' via la 4G et la 5G.

L'IBPT attribue à Citymesh les droits d'utilisation pour une période de dix ans, qui pourra être prolongée de cinq années supplémentaires.

