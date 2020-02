D'ici 2023, la vitesse 5G moyenne sera de 575 mégabits par seconde, treize fois plus élevée que ce qu'offre l'actuelle connexion mobile moyenne. En outre, la 5G sera supportée d'ici trois ans par plus de dix pour cent de toutes les connexions mobiles. Voilà ce que prévoit Cisco dans son Annual Internet Report.

Le rapport internet annuel de Cisco passe en revue les réseaux mobiles, connexions wifi et réseaux à haut débit fixes, et se livre à des prévisions quantitatives sur la croissance du nombre d'utilisateurs, appareils et connexions. Il reprend également les performances réseautiques et les tendances pour la période envisagée: 2018 à 2023.

"On observe une augmentation permanente du nombre d'internautes, appareils, connexions et davantage de trafic sur le réseau que ce que nous avions pu imaginer", déclare Roland Acra, senior vice-president et CTO chez Cisco. Les notions avancées par Cisco dans son rapport internet peuvent aider les fournisseurs de services à préparer leurs réseaux à la croissance prévue du nombre de connexions.

Voici à votre intention les prévisions les plus étonnantes de Cisco:

Utilisation mondiale de l'internet mobile en 2023

Plus de 70 pour cent de la population mondiale (soit 5,7 milliards d'individus) disposera de la connectivité mobile (2G, 3G, 4G ou 5G).

66 pour cent de la population mondiale (soit 5,3 milliards d'individus) utilisera internet.

Nombre d'appareils et de connexions en 2023

Chaque individu possèdera en moyenne 3,6 appareils connectés à internet et chaque ménage disposera de quelque dix appareils/connexions.

Quasiment la moitié (47 pour cent) des appareils et des connexions supportera la vidéo.

Les connexions Machine-to-Machine (M2M) supportant une large gamme d'applications IoT représenteront la moitié (soit 14,7 milliards) du nombre total d'appareils/de connexions.

Prévision de l'utilisation mobile en 2023

45 pour cent de tous les appareils disposera d'une connexion mobile (3G et inférieur, 4G, 5G ou Low Power Wide Area alias LPWA), et 55 pour cent sera connecté via wifi.

10,6 pour cent de toutes les connexions mobiles utiliseront la 5G, contre 0 pour cent en 2018.

Au niveau mondial, 14,4 pour cent des connexions passeront par LPWA, contre 2,5 pour cent en 2018.

Prévision du wifi au niveau mondial en 2023

Les bornes wifi au niveau mondial croîtront d'un facteur 4 entre 2018 et 2023. En 2023, il y aura quasiment 628 millions de bornes wifi publiques contre 169 millions en 2018.

Au niveau mondial, le nombre de bornes wifi 6 progressera d'un facteur 13, ce qui reviendra à 11 pour cent de l'ensemble des bornes publiques en 2023.

Pronostic des performances réseautiques en 2023

Au niveau mondial, les connexions mobiles seront en moyenne plus de trois fois plus rapides, puisqu'elles passeront de 13 Mbps (2018) à 44 Mbps (2023).

Les connexions wifi seront elles aussi en moyenne plus de trois fois plus rapides, puisqu'elles passeront de 30 Mbps (2018) à 92 Mbps (2023).

Les connexions à haut débit fixes seront au niveau mondial en moyenne plus de deux fois plus rapides, puisqu'elles passeront de 46 Mbps (2018) à 110 Mbps (2023).

En collaboration avec Dutch IT-channel

