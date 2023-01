Grâce à ce rachat, le fournisseur de services Circet espère pouvoir déployer plus rapidement la fibre optique et des réseaux 4G et 5G.

GRITT Projects travaille depuis vingt ans déjà au déploiement de réseaux mobiles et de fibre optique. De son côté, Circet est connue pour être un fournisseur de services qui met en place des infrastructures télécoms, et pour être l'un des sous-traitants qui déploie des réseaux de fibre optique pour Fiberklaar en Belgique. Le but du rachat est d'accroître la capacité de ce déploiement.

'En acquérant GRITT Projects, nous allons mieux encore supporter nos clients dans leur passage à la 5G et au déploiement bout-à-bout de leur infrastructure à fibre optique. Cette expertise, nous l'avions certes nous-mêmes déjà, mais la présente extension est néanmoins cruciale pour réaliser les ambitions communes de nos clients', déclare Bavo De Cock, CEO de Circet Benelux, dans un communiqué de presse.

Du reste, les choses se précipitent d'une manière générale pour le groupe Circet. La société-mère a en effet cette semaine aussi racheté QubeGB, un installateur britannique d'infrastructures pour réseaux télécoms. L'objectif est également d'accélérer en Grande-Bretagne le déploiement de la fibre optique jusqu'à la porte d'entrée.

GRITT Projects travaille depuis vingt ans déjà au déploiement de réseaux mobiles et de fibre optique. De son côté, Circet est connue pour être un fournisseur de services qui met en place des infrastructures télécoms, et pour être l'un des sous-traitants qui déploie des réseaux de fibre optique pour Fiberklaar en Belgique. Le but du rachat est d'accroître la capacité de ce déploiement.'En acquérant GRITT Projects, nous allons mieux encore supporter nos clients dans leur passage à la 5G et au déploiement bout-à-bout de leur infrastructure à fibre optique. Cette expertise, nous l'avions certes nous-mêmes déjà, mais la présente extension est néanmoins cruciale pour réaliser les ambitions communes de nos clients', déclare Bavo De Cock, CEO de Circet Benelux, dans un communiqué de presse.Du reste, les choses se précipitent d'une manière générale pour le groupe Circet. La société-mère a en effet cette semaine aussi racheté QubeGB, un installateur britannique d'infrastructures pour réseaux télécoms. L'objectif est également d'accélérer en Grande-Bretagne le déploiement de la fibre optique jusqu'à la porte d'entrée.