L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a déclaré admissibles cinq opérateurs mobiles pour la prochaine mise aux enchères du futur spectre radioélectrique, notamment 5G, annonce-t-il mardi. L'identité des opérateurs n'est pas communiquée car la procédure est anonyme jusqu'à la prochaine étape en juin.

Après examen, l'IBPT a approuvé toutes les candidatures déposées pour cette mise aux enchères qui porte sur l'attribution du nouveau spectre 5G et du spectre 2G et 3G existant. Elle doit contribuer à "définir le paysage des télécommunications mobiles en Belgique pour les 20 prochaines années", explique le régulateur du marché des communications électroniques.

Cinq candidatures ont été soumises pour les bandes de fréquences radioélectriques 900 MHz, 1800 MHz et 2100 MHz, principalement utilisées pour des applications 2G, 3G et 4G, et cinq aussi pour les nouvelles bandes 700 MHz et 3600 MHz qui pourront être utilisées pour la technologie 5G. Trois candidatures ont par ailleurs été approuvées pour la bande 1400 MHz. Les opérateurs sélectionnés participeront à la mise aux enchères en juin prochain. L'IBPT est responsable de l'octroi des droits d'utilisation pour le spectre des fréquences radioélectriques utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public.

