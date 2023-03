A noter quelques changements dans l'équipe directoriale de Check Point Software Technologies: Nataly Kremer devient Chief Product Officer et responsable de la recherche et du développement (R&D), la dr. Dorit Dor assumera la fonction de Chief Technology Officer, alors que Rupal Hollenbeck est promue à la fonction de Présidente.

Avec ces nominations, le fournisseur de solutions de cybersécurité souhaite, à l'entendre, renforcer des composantes importantes de l'entreprise et continuer d'offrir des solutions de cybersécurité de haute qualité.

Fer de lance

Nataly Kremer amène chez Check Point une solide expérience en R&D et en management. Elle rejoint l'entreprise après douze années passées chez AT&T, où elle dirigea l'organisation Software & Delivery et fut General Manager du centre R&D d'AT&T en Israël. En tant que nouvelle Chief Product Officer et Head of R&D, Nataly Kremer contrôlera l'ensemble des unités de produits et de technologies.

La Dr. Dorit Dor, une femme très expérimentée dans l'industrie de la cybersécurité, joua pendant plus de 27 ans un rôle en vue dans le développement de Check Point. 'En qualité de CTO, Dor continuera d'être le fer de lance des initiatives de croissance de Check Point', peut-on lire dans un communiqué de presse.

Quant à Rupal Hollenbeck, une experte en technologies pouvant s'enorgueillir de 28 années d'expérience dans de grandes entreprises, elles est promue au poste de Présidente de Check Point. En tant que Chief Commercial Officer, elle a entièrement été impliquée dans l'élaboration de la stratégie et du plan d'action en vue d'accélérer la croissance de l'entreprise. Elle continuera d'assumer la responsabilité des activités 'go-to-market'.

Avec ces nominations, le fournisseur de solutions de cybersécurité souhaite, à l'entendre, renforcer des composantes importantes de l'entreprise et continuer d'offrir des solutions de cybersécurité de haute qualité.Nataly Kremer amène chez Check Point une solide expérience en R&D et en management. Elle rejoint l'entreprise après douze années passées chez AT&T, où elle dirigea l'organisation Software & Delivery et fut General Manager du centre R&D d'AT&T en Israël. En tant que nouvelle Chief Product Officer et Head of R&D, Nataly Kremer contrôlera l'ensemble des unités de produits et de technologies.La Dr. Dorit Dor, une femme très expérimentée dans l'industrie de la cybersécurité, joua pendant plus de 27 ans un rôle en vue dans le développement de Check Point. 'En qualité de CTO, Dor continuera d'être le fer de lance des initiatives de croissance de Check Point', peut-on lire dans un communiqué de presse.Quant à Rupal Hollenbeck, une experte en technologies pouvant s'enorgueillir de 28 années d'expérience dans de grandes entreprises, elles est promue au poste de Présidente de Check Point. En tant que Chief Commercial Officer, elle a entièrement été impliquée dans l'élaboration de la stratégie et du plan d'action en vue d'accélérer la croissance de l'entreprise. Elle continuera d'assumer la responsabilité des activités 'go-to-market'.