L'actuel CEO de Voo, Christopher Traggio, démissionne de son poste "pour relever un nouveau challenge professionnel", et va être remplacé par l'actuel directeur financier de l'entreprise, Edouard Rodriguez, a annoncé l'opérateur lundi.

Le Franco-Américain Christopher Traggio était arrivé à la tête de Voo en août 2020, en pleine pandémie de Covid-19, rappelle l'opérateur télécom wallon. "Christopher Traggio a réussi à générer une importante croissance et de la rentabilité dans des circonstances difficiles. Il a notamment lancé le plan GIGA, visant à offrir des vitesses d'1 Gbps à tous les clients Voo, mais aussi développé l'offre digitale Zuny", rappelle-t-on.

Edouard Rodriguez, l'actuel CFO, a été choisi par le conseil d'administration pour lui succéder à partir du 17 février 2023. Après un passage dans la consultance, Edouard Rodriguez a notamment occupé des fonctions de direction générale chez WBCC et chez Be tv, avant de rejoindre le département financier de Voo comme CFO. "Dans ses nouvelles fonctions de CEO, il va notamment guider Voo dans sa transition vers une reprise par Orange Belgium, opération qui reste toujours conditionnée à l'autorisation de la Commission européenne", conclut l'opérateur.

Le Franco-Américain Christopher Traggio était arrivé à la tête de Voo en août 2020, en pleine pandémie de Covid-19, rappelle l'opérateur télécom wallon. "Christopher Traggio a réussi à générer une importante croissance et de la rentabilité dans des circonstances difficiles. Il a notamment lancé le plan GIGA, visant à offrir des vitesses d'1 Gbps à tous les clients Voo, mais aussi développé l'offre digitale Zuny", rappelle-t-on.Edouard Rodriguez, l'actuel CFO, a été choisi par le conseil d'administration pour lui succéder à partir du 17 février 2023. Après un passage dans la consultance, Edouard Rodriguez a notamment occupé des fonctions de direction générale chez WBCC et chez Be tv, avant de rejoindre le département financier de Voo comme CFO. "Dans ses nouvelles fonctions de CEO, il va notamment guider Voo dans sa transition vers une reprise par Orange Belgium, opération qui reste toujours conditionnée à l'autorisation de la Commission européenne", conclut l'opérateur.