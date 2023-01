Le marché en recul des PC, tablettes et smartphones régressera cette année encore, mais moins fortement. L'inflation et les leçons tirées de la pandémie font que les consommateurs et les entreprises sont moins prêts à dépenser de l'argent.

L'analyste de marché Gartner présente des chiffres guère réjouissants pour le secteur. Cette année, 6,8 pour cent de PC en moins devraient être vendus, ce qui viendrait s'ajouter à la baisse de 16 pour cent enregistrée en 2022. Pour les tablettes, Gartner table cette année sur un recul des ventes de 2,9 pour cent, en plus du recul de 12 pour cent de l'année dernière. Quant au segment des smartphones, il devrait régresser de 4 pour cent, après une diminution de 11 pour cent en 2022.

Garder le même appareil plus longtemps

Les raisons de ce nouveau recul sont variées. En raison de la pandémie, le télétravail est encore et toujours bien d'actuallité en de nombreux endroits, ce qui fait que beaucoup d'utilisateurs changent moins rapidement d'appareil. Pour ce qui est des téléphones, l'utilisateur final moyen conserve son appareil six à neuf mois plus longtemps.

L'absence de nouvelles technologies utiles signifie également que les gens achètent moins vite un nouvel appareil. Autrement dit, le smartphone est un produit mature qu'on ne remplace que lorsqu'il casse ou devienne trop lent.

Rayon tablettes, Gartner ne fait aucune déclaration spécifique, mais le fait est que ce segment du marché est depuis pas mal de temps déjà aux prises avec les 'problèmes' du manque d'innovation et d'appareils qui tiennent le coup relativement longtemps. Avec 132 millions d'exemplaires seulement, il s'agit aussi du plus petit segment des trois.

Worldwide Shipments Forecast by Device Type, 2022-2023 (Thousands of Units)

Device Type 2022 Shipments 2022 Growth (%) 2023 Shipments 2023 Growth (%) PC 287,159 -16.0 267,676 -6.8 Tablet 136,938 -12.0 132,963 -2.9 Mobile Phone 1,395,247 -11.0 1,339,505 -4.0 Total Devices 1,819,344 -11.9 1,740,143 -4.4

The PC segment includes desk-based, notebooks, ultramobile premium and Chromebooks. Tablets include all Android and iOS.

Source: Gartner (January 2023)

PC

Pour ce qui est du segment des PC, Gartner observe que la plupart des fabricants sont en surstock, une situation qui devrait se normaliser d'ici la seconde moitié de 2023. La demande connaît un creux tant chez les consommateurs que chez les utilisateurs professionnels en raison de l'inflation et d'un risque de récession, ce qui fait que les gens dépensent moins rapidement. Le PC est dès lors utilisé neuf mois plus longtemps en moyenne.

Gartner observe aussi que l'introduction de Windows 11, fin 2021, a insuffisamment stimulé la vente de nouveaux appareils. Précédemment, le lancement d'une nouvelle version du système d'exploitation était souvent une occasion idéale pour les vendeurs de PC de convaincre tant les consommateurs que les entreprises d'acquérir un nouveau modèle. C'est à peine le cas aujourd'hui.

