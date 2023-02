Le groupe IT Cegeka d'Hasselt étend fortement ses activités en Italie. Quelque 190 collaborateurs de Westpole Italia vont rejoindre l'entreprise.

Westpole Italie se focalise sur les infrastructures IT telles que les centres de données et le matériel, les logiciels et les services techniques sur le lieu de travail, complétés par des services professionnels pour les particuliers et les pouvoirs publics. Depuis peu, la firme se concentre aussi sur les services gérés et les 'managed network and security services'.

Le montant déboursé par Cegeka pour ce rachat n'a pas été révélé. L'entreprise est depuis assez longtemps déjà active sur le marché italien, mais y amplifie à présent son empreinte avec quasiment deux cents personnes réparties dans quatre filiales. Le siège central de Westpole Italia se trouve à Milan.

'Sur le plan des infrastructures IT, cela représente un doublement de nos activités en Italie et un renforcement en termes de compétences et de connaissance. L'union des forces entre les deux organisations fera en sorte que nous pourrons proposer à nos clients un plus ample éventail de solutions IT', déclare Stefania Donnabella, managing director de Cegeka Italia.

Par souci de clarté, le rachat n'a absolument rien à voir avec Westpole Belgium. Cette entreprise se focalise également sur la transformation numérique, mais de manière entièrement indépendante de Cegeka ou de la branche italienne.

