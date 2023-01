Carrefour va tester la livraison de courses par robot autonome dans un parc de bureaux à Zaventem, une première européenne, selon la filiale belge du groupe français actif dans la grande distribution.

Cette phase test effectuée dans le Corporate Village de Zaventem, un parc de 60.000 mètres carrés, regroupant une dizaine d'entreprises où travaillent 9.000 employés, se déroulera jusqu'à la fin du printemps. Dans un premier temps, un panel composé de 20 testeurs volontaires va être créé. Les robots délivreront ensuite tout le Corporate Village. Les employés du parc auront accès à 500 références en vente au Carrefour situé au coeur du parc.

Si le test est concluant, un autre essai sera effectué dans un "hyper-centre", précise-t-on chez Carrefour. Le service devrait ensuite être élargi à de grandes villes telles que Bruxelles, Anvers, Liège ou Gand.

A terme, les clients pourront passer commande via les plateformes en ligne et être livrés endéans les 15 minutes. "Ce service viendra étendre l'offre de livraison à domicile à de nouvelles zones pour la rendre plus rapide et accessible partout en Belgique."

La technologie robotique utilisée dans ce cadre a été développée par Delivers.AI et mise au point à Londres. "Équipé de huit caméras et de capteurs qui ont préalablement cartographié sa zone de déplacement, le robot se déplace sans risque, évite les obstacles et est ultra visible grâce à de multiples voyants lumineux", explique Carrefour.

