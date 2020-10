Une analyse effectuée par Canalys démontre que le marché mondial du PC enregistre une hausse de 12,7 pour cent par rapport à l'année dernière.

79,2 millions d'unités ont été vendues au 3ème trimestre de 2020. En raison de la crise du corona, le marché connaît la plus forte croissance de ces dix dernières années.

Après un faible premier trimestre, le redressement enregistré au deuxième trimestre de cette année s'est poursuivi au troisième jusqu'à dépasser l'augmentation pourtant forte du troisième trimestre de 2019.

Au cours du trimestre écoulé, les livraisons mondiales d'ordinateurs portables se sont établies à 64 millions d'unités, soit quasiment autant que le record établi au quatrième trimestre de 2011, lorsque 64,6 millions d'ordinateurs portables furent écoulés.

Canalys signale que la demande continue de croître à cause des deux vagues de covid-19 dans divers pays. Les entreprises ont par conséquent continué d'investir dans des solutions permettant à leur personnel de travailler à long terme à domicile.

Les livraisons d'ordinateurs portables et de postes de travail mobiles ont progressé de 28,3 pour cent sur une base annuelle et ce, contrairement aux postes de travail desktop, dont le nombre d'exemplaires fournis a diminué de 26 pour cent.

Lenovo en numéro un

Au troisième trimestre, Lenovo a repris la première place sur le marché du PC avec une croissance de 11,4 pour cent et des livraisons qui ont dépassé le cap des 19 millions d'unités. HP a enregistré une impressionnante croissance comparable de 11,9 pour cent pour garantir sa deuxième place avec 18,7 millions d'unités expédiées.

Dell, qui occupe la troisième place, a essuyé un faible recul de 0,5 pour cent de ses livraisons par rapport à il y a un an. Apple et Acer complètent le top cinq avec de fortes hausses de respectivement 13,2 et 15 pour cent.

'L'impact toujours bien présent de la pandémie sur la façon dont les gens travaillent, apprennent et collaborent, engendrera dans les années à venir des opportunités substantielles pour les fournisseurs de PC", déclare Rushabh Doshi, directeur des recherches chez Canalys. "Alors que la limite entre le travail et le privé s'estompe toujours davantage, il devient important de positionner les appareils pour un large éventail de scénarios d'utilisation, en mettant l'accent sur la mobilité, la connectivité, l'autonomie de la batterie, l'affichage et la qualité audio.'

'La différenciation dans les gammes de produits ciblant des segments importants du marché, tels l'enseignement et les jeux, générera aussi de la croissance', poursuit Doshi. 'Et à côté du PC proprement dit, il y aura aussi un plus grand besoin d'accessoires collaboratifs, de nouveaux services, de packs d'abonnements et d'une nette focalisation sur la protection des terminaux.'

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

