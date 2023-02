Le 12 avril, Microsoft renoncera à son appli Teams gratuite pour les entreprises, à savoir Team Free (version classique). Les utilisateurs qui migreront vers un compte payant, pourront y porter leurs messages de clavardage, fichiers et autres données. Mais quiconque ne migrera pas, risque de perdre ses données.

Microsoft propose deux options payantes pour la migration de Teams Free (version classique). Les utilisateurs peuvent passer à Teams Essentials pour 3,40 euros par mois. Ils disposeront entre autres de 10 giga-octets de capacité de stockage dans le nuage et pourront ajouter jusqu'à trois cents participants à une réunion.

Une alternative consiste à migrer vers Microsoft 365 Business Basic pour 5,10 euros par utilisateur et par mois. Cette formule inclut l'accès à toutes les options dont bénéficient aussi les utilisateurs d'Essential, plus un téraoctet de capacité de stockage dans le nuage, la possibilité d'enregistrer des réunions et l'accès tant à des applis web que mobiles.

Option gratuite sans migration de données

L'utilisateur qui ne souhaite pas payer, peut migrer de Microsoft Teams Free (version classique) vers Teams (gratuit). Il peut dans ce cas et jusqu'au 12 avril 2023 stocker et consulter ses fichiers via son compte actuel. Il doit cependant tenir compte du fait que les données ne seront pas transférées automatiquement vers le nouveau compte qu'il devra créer, s'il désire encore utiliser le service après le 12 avril.

La nouvelle variante gratuite permet d'organiser des réunions durant 60 minutes maximum et ne comptant pas plus de 100 participants. Cette formule inclut en outre 5 Go de capacité de stockage dans le nuage.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

