Le service de diffusion musicale Spotify va licencier du personnel cette semaine, afin de réduire ses coûts. Voilà ce qu'ont révélé certaines sources à l'agence de presse Bloomberg. Spotify emboîterait ainsi le pas à d'autres firmes technologiques telles Amazon, Microsoft, Alphabet et Meta Platforms, qui veulent se séparer d'une partie de leurs effectifs à cause d'un affaiblissement de l'économie et d'une diminution de leurs rentrées publicitaires.

On ignore encore le nombre de postes de travail appelés à disparaître. En octobre dernier déjà, Spotify avait supprimé quasiment quarante emplois au sein des studios de podcast Gimlet Media et Parcast. L'entreprise d'origine suédoise occupe actuellement quelque 9.800 personnes.

Rendement insuffisant

A la bourse de New York, le cours de l'action Spotify avait l'année dernière perdu pas moins de deux tiers de sa valeur suite aux préoccupations des investisseurs à propos des coûteux investissements que l'entreprise avait consentis dans les podcasts. Ces investissements offrent encore un rendement insuffisant, selon les actionnaires critiques.

La semaine dernière, Microsoft a annoncé vouloir supprimer 10.000 postes de travail, alors que chez Alphabet, ce sont 12.000 emplois qui risquent de passer à la trappe. Chez Amazon et Meta, ce sont respectivement plus de 18.000 et 11.000 personnes qui vont être licenciées. Selon un cabinet d'études économiques, près de vingt pour cent des entreprises américaines envisageraient d'effectuer des coupes sombres dans leur personnel dans les prochains mois, afin de réduire leurs coûts.

