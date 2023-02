Une démonstration ratée du nouvel AI Bard de Google avait fait l'objet de pas mal de critiques la semaine dernière. Or voici à présent que Bing, piloté par ChatGPT, invente lui aussi des réponses. C'est ce qui ressort d'une démonstration de Microsoft et de tests effectués par des examinateurs.

Le moteur de recherche Bing intègre l'algorithme de langage de ChatGPT. Ce chatbot très médiatisé est capable de rédiger des textes compréhensibles et de traiter un tas d'informations, ce qui a pour but de faciliter grandement la recherche de réponses. Le seul problème qui se pose, c'est que le chatbot commet des erreurs. Voilà ce qui apparaît à présent que Microsoft a soumis le nouveau moteur de recherche à des chercheurs et à des examinateurs.

Dans l'une des premières démonstrations de Bing, le chatbot aurait déjà inventé des choses: de petites erreurs à propos d'aspirateurs et du Mexique jusqu'à des informations financières complètement fausses sur des entreprises. C'est ce que signale le chercheur Dmitri Brereton sur son blog. L'un des exemples qu'il donne, concerne un aspirateur pour propriétaires d'animaux domestiques. Dans la démonstration, Bing rédige un article sur les avantages et les inconvénients du 'Bissel Pet Hair Eraser Handheld Vacuum'. Et il invente des inconvénients tels qu'un fil de 40 cm seulement, beaucoup de bruit et un faible pouvoir d'aspiration. Or aucun de ces inconvénients ne se retrouve dans les articles cités par Bing même. L'appareil est de type sans fil et après quelques recherches supplémentaires, nombre d'examinateurs signalent à quel point l'appareil fonctionne silencieusement.

A présent que toujours plus de gens utilisent Bing AI, les erreurs s'enchaînent. Des utilisateurs indiquent ainsi sur Reddit que le chatbot semble persuadé que nous vivons encore en l'an 2022 ou que la Croatie ne fait plus partie de l'Union européenne. C'est une évolution intéressante compte tenu des réactions reçues par le concurrent Bard la semaine dernière. De même l'AI de chat de Google, récemment présentée, a aussi commis des erreurs dans des démonstrations, ce qui a du reste valu à l'entreprise un solide contrecoup au niveau du cours de son action.

