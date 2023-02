L'intelligence artificielle sous la forme de chatbots tels ChatGPT impactera fortement le secteur technologique. La position de marché de géants technologiques comme Amazon, Apple, Google et Microsoft notamment pourrait être redéfinie par la percée de la technologie AI.

Voilà ce qu'affirme Bill Gates, fondateur et ex-directeur de Microsoft, dans une récente interview accordée au podcast In Good Company de Nicolai Tangen, CEO du fonds d'investissement Norwegian Sovereign Wealth Fund. Gates déclare dans ce podcast être impressionné par la technologie AI capable de lire et d'écrire. Il reconnaît toutefois qu'il y a encore du pain sur la planche pour rendre les modèles AI plus précis. Selon Gates, il est clair que les chatbots représentent une évolution importante dans beaucoup de secteurs, où ils aident les gens à travailler de manière plus efficiente et productive.

'Il est rare que quelque chose de neuf apparaisse, qui n'ait pas d'inconvénient'

Gates réagit aussi aux préoccupations suscitées par la montée en puissance des chatbots basés sur l'AI tels ChatGPT. 'Il est rare que quelque chose de neuf apparaisse, qui n'ait pas d'inconvénient', déclare-t-il. Et de pointer entre autres du doigt les soucis à propos d'étudiants qui font appel à un chatbot pour rédiger leurs dissertations et leurs élocutions. Gates s'attend cependant à ce que l'avantage soit clairement positif malgré la prudence qui s'impose dans l'utilisation de la technologie.

En ce qui concerne les acteurs qui profiteront de cette évolution, Gates ne distingue aucun gagnant évident. Et de citer Google qui domine le marché des moteurs de recherche depuis longtemps déjà. Gates s'attend à ce que la part de Google sur le marché de la recherche diminue du fait que Microsoft a très rapidement pu réagir à l'évolution. L'entreprise a précédemment conclu un partenariat avec le développeur de ChatGPT, OpenAI et intègre la technologie AI de cette entreprise dans son moteur de recherche Bing notamment.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

