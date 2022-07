Bill Gates, le fondateur de Microsoft, effectue un don de vingt milliards de dollars

Bill Gates, le fondateur et ex-directeur de Microsoft, injecte 20 milliards de dollars dans la Bill & Melinda Gates Foundation. La fondation entend ainsi pouvoir en faire plus encore pour résoudre divers problèmes à l'échelle mondiale, dont la pandémie du corona et la guerre en Ukraine.

Bill Gates. © Getty Images