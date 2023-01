Le plus grand fabricant de puces au monde, TSMC, a enregistré un bénéfice record durant le dernier trimestre. L'entreprise taïwanaise a en effet réussi à augmenter fortement son bénéfice par rapport à nombre de ses concurrents grâce à ses économies d'échelle et à son avance technologique.

Le bénéfice net de TSMC au cours des trois derniers mois 2022 s'est établi à 295,9 milliards de dollars taïwanais (9 milliards d'euros), ce qui représente une hausse de 78 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente. Son résultat a également été meilleur que ce que les analystes attendaient. Pour la première fois au cours des deux années écoulées, son chiffre d'affaires a toutefois été inférieur aux attentes, mais ses revenus de 625,5 milliards de dollars taïwanais ont encore et toujours été supérieurs de 43 pour cent à ceux de l'année précédente.

L'industrie des puces est confrontée à une incertitude quant à la demande de produits électroniques, maintenant que les prévisions économiques se détériorent et que beaucoup de consommateurs sont aux prises avec des prix en hausse. De plus, la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine, affecte le secteur. Les Etats-Unis ont introduit l'année dernière de nouvelles restrictions sur le plan de l'exportation de semi-conducteurs technologiquement avancés vers le pays asiatique. Entre-temps, TSMC est occupée à s'étendre en dehors de son pays d'origine, Taiwan, en vue de répondre aux souhaits des clients qui veulent s'approvisionner plus largement en puces au niveau mondial.

