IBM a annoncé ce vendredi que Bart Windal sera nommé Country General Manager d'IBM Belgique et Luxembourg au 1er janvier 2021. Il succédera à Jacques Platieau, qui dirigeait ces activités depuis plus de dix ans.

Windal possède plus de trois décennies d'expérience dans l'industrie technologique et dispose d'une connaissance approfondie de l'environnement professionnel belge, luxembourgeois et mondial. Ces quatre dernières années, il était actif en tant qu'Enterprise Sector Unit Executive pour le Belux chez IBM. Dans sa nouvelle fonction, il aura la charge de toutes les activités professionnelles d'IBM Belgique et Luxembourg.

Précédemment, Windal a assumé toute une série de fonctions dirigeantes dans les domaines de la formation et de la vente au sein de plusieurs divisions d'IBM en Europe, dans le monde et au Benelux. Il est diplômé de la Katholieke Universiteit Leuven, où il décrocha un BA en économie, ainsi qu'un master en IT Management. Il possède aussi un Master en Business Management.

La nomination de Bart Windal en tant que membre du conseil d'administration d'IBM Luxembourg est soumise à l'approbation du CSSF, le contrôleur financier luxembourgeois.

