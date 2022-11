Banen op de tocht bij chipfabrikant GlobalFoundries

Bij chipfabrikant GlobalFoundries vallen mogelijk ontslagen. Het bedrijf waarschuwt zijn personeel in een e-mail voor een reorganisatie. Het is onduidelijk hoeveel medewerkers getroffen worden en wanneer zij hun baan verliezen. Dit melden onder meer The Layoff en The Register.

© GlobalFoundries