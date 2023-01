Le géant technologique Apple envisage d'utiliser ses propres affichages dans ses appareils mobiles à partir de 2024 déjà. Voilà ce que révèle l'agence de presse financière Bloomberg sur la base de sources anonymes.

Fin de l'année prochaine, Apple ambitionne d'équiper pour la première fois ses montres connectées les plus chères avec ses propres écrans, puis de faire de même ultérieurement avec ses smartphones iPhone et ses tablettes iPad. Les nouveaux écrans seront fabriqués avec la nouvelle technologie microLED, à savoir une mise à niveau de l'actuelle norme OLED.

En fabriquant lui-même ses écrans, le groupe américain réduira sa dépendance de Samsung et de LG Display: ces firmes sud-coréennes sont en effet ses principaux pourvoyeurs d'écrans. Cela offrira à Apple davantage de contrôle sur le design et les possibilités de ses produits, ainsi que sur sa chaîne d'approvisionnement.

Puces propres

Auparavant déjà, Apple s'était lancée dans la production de ses propres puces pour ses ordinateurs Mac, au détriment de celles du fondeur américain Intel. Elle envisage par ailleurs de produire elle-même d'autres composants pour ses iPhone.

Plus d'un tiers du chiffre d'affaires de LG Display provient d'Apple. Entre-temps, son action a mercredi perdu jusqu'à 4,1 pour cent de sa valeur. Chez Samsung - non seulement un fournisseur d'Apple, mais aussi son principal concurrent sur le marché des smartphones -, le fabricant de l'iPhone représente 6,6 pour cent des rentrées.

Outre Samsung et LG Display, les firmes japonaises Sharp et Japan Display, ainsi que la chinoise BOE Technology Group notamment fournissent également des écrans à Apple.

