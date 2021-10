Il est évident qu'Apple organisera le lundi 18 octobre à 19 heures (de chez nous) un événement numérique durant lequel du nouveau matériel sera présenté. Même si le géant technologique ne donne guère plus d'informations qu'une vidéo d'avant-première intitulée Unleashed, tout semble indiquer qu'au programme, il y aura de nouveaux MacBooks Pro embarquant la très attendue puce M1X.

Après l'annonce de nouveaux iPhone en septembre, Apple organise traditionnellement aussi un autre événement en octobre ou en novembre. Il n'en va pas autrement cette année. Le site web MacRumors s'attend à ce que l'événement Unleashed soit en grande partie placé sous le signe d'un nouveau MacBook Pro à diagonale d'écran de 14 ou de 16 pouces.

Plus rapide et plus économe

Le terme Unleashed ferait référence à la puissance du tout récent processeur M1X intégré aux appareils. L'année dernière, Apple a dans ses ordinateurs et iPad remplacé les puces d'Intel par son propre processeur Silicon M1 basé sur la technologie ARM. De benchmarks, il est rapidement apparu que ce processeur, dans les ordinateurs portables d'Apple, performe sensiblement mieux et de manière plus économe que les puces d'Intel, même en présence de nettement moins de RAM dans les appareils.

Les ordinateurs Apple à processeur M1 ne supportent de toute façon que 16 Go de RAM. Et même s'il semble dans la pratique que cela suffise (les machines sont, selon des tests, au moins aussi rapides que les Intel-MacBooks à 32 Go de RAM, exception faite pour les tâches très intensives telles le rendu 8K), la prochaine génération de puces M1X pourrait piloter jusqu'à 32 Go de RAM. Indépendamment de cela, le processeur même serait aussi sensiblement plus rapide que le M1, qui est sur le marché depuis un peu moins d'un an.

Bouteille à encre

Comme toujours avec les événements d'Apple, c'est vraiment la bouteille à encre quant à savoir quelles caractéristiques les nouveaux MacBooks Pro offriront. MacRumors se risque néanmoins à jeter un regard dans la boule de cristal. Outre de plus grands écrans aux bords plus fins (et aux résolutions de 3.024 x 1.964 et 3.456 x 2.234 pixels), le site technologique s'attend au retour du connecteur MagSafe pour remplacer la recharge via USB-C. Plusieurs autres caractéristiques de la génération précédente de MacBooks seraient aussi supprimées au profit d'un design se rapprochant davantage des modèles de 2016.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

