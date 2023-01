Apple s'associerait à Luxshare Precision pour l'assemblage d'iPhone. Selon le journal d'affaires britannique Financial Times, on s'attend à ce qu'Apple fasse appel à cette entreprise chinoise pour fabriquer ses modèles les plus chers.

La firme technologique américaine réagit ainsi aux problèmes de production qui sévissent chez Foxconn. L'entreprise taïwanaise est en effet aux prises avec des manifestations de personnel dans sa principale usine située en Chine en raison des mesures anti-corona.

Trois sources signalent au journal d'affaires qu'Apple signera un premier gros contrat avec Luxshare Precisions, un rival de Foxconn et de Pegatron, une autre firme taïwanaise.

Luxshare fabrique à présent déjà de petites quantités de l'iPhone 14 Pro Max dans une usine située à Kunshan, au nord-ouest de Shanghai, selon deux sources. Apple entend ainsi compenser le manque de production de Foxconn depuis le mois de novembre. Foxconn était jusqu'à présent le seul fournisseur à construire les nouveaux modèles iPhone Pro.

Ce qui ne manque pas d'étonner, c'est que la fondatrice de Luxshare est une ex-collaboratrice de Foxconn. Grace Wang a avec son entreprise gagné en importance dans la chaîne Apple ces dernières années en fabriquant des écouteurs et d'autres iPhone. Mais temporairement, elle n'avait pas encore décroché de contrat juteux pour les modèles premium.

Par ailleurs, il est apparu hier jeudi qu'après la Chine, Apple mise à présent toujours plus sur l'Inde pour produire ses smartphones. Les usines indiennes de Foxconn, Wistron et Pegatron, ainsi que les fournisseurs de composants Sunwoda, Avary, Foxlink et Salcomp ont depuis le mois d'août 2021 créé en Inde 50.000 emplois directs, comme le confirme un porte-parole du ministère indien en charge de l'électronique et de la technologie de l'information. Il convient d'y ajouter 100.000 emplois indirects.

