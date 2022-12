Cartes, l'application de navigation d'Apple et homologue de Google Maps, est actualisée. Ses utilisateurs en Belgique, aux Pays-Bas, au Liechtenstein, au Luxembourg et en Suisse disposent désormais de cartes plus précises et plus détaillées. Selon Apple, la navigation est également devenue plus rapide.

Une amélioration importante est que les bâtiments, les parcs, les aéroports et les centres commerciaux, entre autres, sont affichés de manière plus détaillée. Les sites touristiques des cinq pays susmentionnés, tels que le palais grand-ducal à Luxembourg, le musée des sciences NEMO à Amsterdam et les châteaux de Bellinzona (Suisse), peuvent également être visualisés en 3D.

Grâce à la mise à jour, les usagers des transports publics en Belgique et dans les quatre autres pays peuvent trouver plus facilement les gares proches et sécuriser les lignes fréquemment utilisées. Les propriétaires d'un iPhone qui utilise iOS 16 comme système d'exploitation, peuvent également voir immédiatement le coût du trajet et, s'ils le souhaitent, placer leur abonnement aux transports publics dans Wallet , puis afficher et recharger leur solde.

Langage plus naturel

Une autre nouveauté est Siri Natural Language Guidance. Selon le fabricant, cette fonctionnalité de l'assistant vocal d'Apple fournit des indications plus naturelles et plus faciles à suivre, avec des instructions telles que "Tourner à gauche au prochain feu". Il est également devenu plus facile de signaler un accident, un danger ou un radar en disant simplement à Siri "Il y a eu un accident plus loin" ou "Il y a quelque chose sur la route". Le guidage, d'autre part, ramène les conducteurs sur la bonne bande de roulage à l'approche d'un tournant, les empêchant ainsi d'effectuer un virage tardif.

Maps est disponible sur iPhone, iPad, ordinateurs Mac et Apple Watch, et dans la voiture via CarPlay. Avec iOS 16, l'application peut être utilisée pour programmer jusqu'à quinze arrêts. Les itinéraires créés sur ordinateur sont automatiquement synchronisés du Mac à l'iPhone au moment de partir.

Confidentialité

Enfin, Apple met l'accent sur les fonctionnalités de confidentialité de l'appli Cartes. C'est ainsi qu'il n'est pas nécessaire de se connecter, alors que des fonctions personnalisées (telles qu'une heure de départ suggérée pour le prochain rendez-vous) utilisent l'apprentissage automatique sur l'appareil lui-même. Les termes de recherche, itinéraires de navigation, informations sur le trafic et autres sont liés à des codes d'identification aléatoires qui sont réinitialisés régulièrement, de sorte que ces données ne peuvent pas être liées à un utilisateur reconnaissable sur le serveur.

Pour masquer la position d'un utilisateur sur les serveurs d'Apple, Cartes va encore plus loin en utilisant ce qu'il appelle le 'fuzzing'. Cela signifie que l'emplacement exact où la recherche a été effectuée, sera converti en une localisation moins précise dans les 24 heures.

Une amélioration importante est que les bâtiments, les parcs, les aéroports et les centres commerciaux, entre autres, sont affichés de manière plus détaillée. Les sites touristiques des cinq pays susmentionnés, tels que le palais grand-ducal à Luxembourg, le musée des sciences NEMO à Amsterdam et les châteaux de Bellinzona (Suisse), peuvent également être visualisés en 3D.Grâce à la mise à jour, les usagers des transports publics en Belgique et dans les quatre autres pays peuvent trouver plus facilement les gares proches et sécuriser les lignes fréquemment utilisées. Les propriétaires d'un iPhone qui utilise iOS 16 comme système d'exploitation, peuvent également voir immédiatement le coût du trajet et, s'ils le souhaitent, placer leur abonnement aux transports publics dans Wallet , puis afficher et recharger leur solde.Une autre nouveauté est Siri Natural Language Guidance. Selon le fabricant, cette fonctionnalité de l'assistant vocal d'Apple fournit des indications plus naturelles et plus faciles à suivre, avec des instructions telles que "Tourner à gauche au prochain feu". Il est également devenu plus facile de signaler un accident, un danger ou un radar en disant simplement à Siri "Il y a eu un accident plus loin" ou "Il y a quelque chose sur la route". Le guidage, d'autre part, ramène les conducteurs sur la bonne bande de roulage à l'approche d'un tournant, les empêchant ainsi d'effectuer un virage tardif.Maps est disponible sur iPhone, iPad, ordinateurs Mac et Apple Watch, et dans la voiture via CarPlay. Avec iOS 16, l'application peut être utilisée pour programmer jusqu'à quinze arrêts. Les itinéraires créés sur ordinateur sont automatiquement synchronisés du Mac à l'iPhone au moment de partir.Enfin, Apple met l'accent sur les fonctionnalités de confidentialité de l'appli Cartes. C'est ainsi qu'il n'est pas nécessaire de se connecter, alors que des fonctions personnalisées (telles qu'une heure de départ suggérée pour le prochain rendez-vous) utilisent l'apprentissage automatique sur l'appareil lui-même. Les termes de recherche, itinéraires de navigation, informations sur le trafic et autres sont liés à des codes d'identification aléatoires qui sont réinitialisés régulièrement, de sorte que ces données ne peuvent pas être liées à un utilisateur reconnaissable sur le serveur.Pour masquer la position d'un utilisateur sur les serveurs d'Apple, Cartes va encore plus loin en utilisant ce qu'il appelle le 'fuzzing'. Cela signifie que l'emplacement exact où la recherche a été effectuée, sera converti en une localisation moins précise dans les 24 heures.