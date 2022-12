Dans huit pays européens, dont la Belgique, les utilisateurs d'Apple pourront désormais réparer eux-mêmes leur iPhone ou MacBook. Le programme de Self Service déployé aujourd'hui même fournit des manuels de réparation, des pièces et des outils Apple d'origine. L'outillage peut le cas échéant être également loué.

Les clients qui le souhaitent, peuvent dorénavant effectuer eux-mêmes toutes sortes de réparations courantes aux modèles iPhone 12 et iPhone 13, ainsi qu'aux ordinateurs portables Mac à puce au silicium Apple. Tout ce dont ils ont besoin, est disponible via le nouveau Self Service Repair Store for Apple Producs en ligne. Plus concrètement, il est question ici de quelque deux cents composants différents, d'outils et de notices de réparation

Pas pour tout le monde

Apple insiste cependant sur le fait que le programme est destiné aux clients expérimentés dans les réparations complexes d'appareils électroniques. Ces clients ont désormais accès aux même manuels, composants et outils que ceux utilisés dans l'Apple Store et par les fournisseurs de services agréés Apple. A l'entendre, Apple appliquera les mêmes prix, et les clients pourront, s'ils le veulent, renvoyer les pièces remplacées à l'entreprise à des fins de révision et de recyclage. Dans certains cas, ils recevront alors une ristourne sur leur achat.

'Pour la plupart des clients n'ayant aucune expérience dans ce genre de réparations, la solution la plus sûre et la plus fiable consiste à se rendre dans un service de réparation professionnel disposant de techniciens certifiés qui utilisent des pièces Apple d'origine', affirme l'entreprise. Durant les trois années écoulées, Apple a, à l'entendre, quasiment doublé le nombre de points de réparation recourant à des pièces, des outils et des programmes de formation Apple d'origine. C'est ainsi que les clients peuvent s'adresser à plus de 4.000 Independent Repair Providers, alors qu'il existe au niveau mondial un réseau de 5.000 fournisseurs de services agréés Apple.

Location possible d'outils

Parmi l'outillage disponible, on trouve des instruments de très haute qualité comme des clés dynamométriques, des supports de réparation et des pinces à pression pour écrans et accus. Comme cet outillage peut s'avérer assez coûteux, Apple propose aussi des kits en location pour 59,95 euros. Les utilisateurs peuvent les louer une semaine. Ces kits sont envoyés gratuitement.

Apple lance le programme Self Service non seulement chez nous, mais aussi en Allemagne, en France, en Italie, en Pologne, en Espagne, en Grande-Bretagne et en Suède. Aux Etats-Unis, les clients Apple pouvaient depuis le mois d'avril déjà réparer eux-mêmes leur iPhone via le Self Service Repair Store. En août, le programme fut étendu aux MacBook à SoC au silicium.

© Apple

Les clients qui le souhaitent, peuvent dorénavant effectuer eux-mêmes toutes sortes de réparations courantes aux modèles iPhone 12 et iPhone 13, ainsi qu'aux ordinateurs portables Mac à puce au silicium Apple. Tout ce dont ils ont besoin, est disponible via le nouveau Self Service Repair Store for Apple Producs en ligne. Plus concrètement, il est question ici de quelque deux cents composants différents, d'outils et de notices de réparationApple insiste cependant sur le fait que le programme est destiné aux clients expérimentés dans les réparations complexes d'appareils électroniques. Ces clients ont désormais accès aux même manuels, composants et outils que ceux utilisés dans l'Apple Store et par les fournisseurs de services agréés Apple. A l'entendre, Apple appliquera les mêmes prix, et les clients pourront, s'ils le veulent, renvoyer les pièces remplacées à l'entreprise à des fins de révision et de recyclage. Dans certains cas, ils recevront alors une ristourne sur leur achat.'Pour la plupart des clients n'ayant aucune expérience dans ce genre de réparations, la solution la plus sûre et la plus fiable consiste à se rendre dans un service de réparation professionnel disposant de techniciens certifiés qui utilisent des pièces Apple d'origine', affirme l'entreprise. Durant les trois années écoulées, Apple a, à l'entendre, quasiment doublé le nombre de points de réparation recourant à des pièces, des outils et des programmes de formation Apple d'origine. C'est ainsi que les clients peuvent s'adresser à plus de 4.000 Independent Repair Providers, alors qu'il existe au niveau mondial un réseau de 5.000 fournisseurs de services agréés Apple.Parmi l'outillage disponible, on trouve des instruments de très haute qualité comme des clés dynamométriques, des supports de réparation et des pinces à pression pour écrans et accus. Comme cet outillage peut s'avérer assez coûteux, Apple propose aussi des kits en location pour 59,95 euros. Les utilisateurs peuvent les louer une semaine. Ces kits sont envoyés gratuitement.Apple lance le programme Self Service non seulement chez nous, mais aussi en Allemagne, en France, en Italie, en Pologne, en Espagne, en Grande-Bretagne et en Suède. Aux Etats-Unis, les clients Apple pouvaient depuis le mois d'avril déjà réparer eux-mêmes leur iPhone via le Self Service Repair Store. En août, le programme fut étendu aux MacBook à SoC au silicium.