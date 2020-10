Le géant technologique Apple a finalement annoncé quand il présentera ses tout nouveaux smartphones. Le dévoilement de l'iPhone 12, en différentes variantes, est prévu pour le 13 octobre à 19 heures (de chez nous) lors d'une diffusion en direct sur Apple.com.

Initialement, les nouveaux iPhone auraient dû être dévoilés en septembre déjà, mais la crise du corona a mis des bâtons dans les roues d'Apple. Quoi qu'il en soit, il s'agirait de deux iPhone 12, un à écran de 5,4 pouces et l'autre à affichage de 6,1 pouces, et de deux variantes Pro à écran de 6,1 et 6,7 pouces (équipées notamment d'appareils photo plus puissants).

'Hi Speed'

Le thème de la présentation, Hi Speed, laisse présumer qu'Apple s'est cette fois focalisée sur une amélioration des performances des appareils. Les spécifications probables sont une puce A14, la 5G sur la plupart des modèles (si pas tous), et des écrans OLED partout.

Les initiés s'attendent à ce que les précommandes soient possibles à partir du vendredi 16 octobre et à ce que les premiers appareils soient fournis le 23 octobre. Selon les rumeurs qui circulent, il faudra probablement patienter quelque temps de plus (début novembre) pour les versions Pro.

Initialement, les nouveaux iPhone auraient dû être dévoilés en septembre déjà, mais la crise du corona a mis des bâtons dans les roues d'Apple. Quoi qu'il en soit, il s'agirait de deux iPhone 12, un à écran de 5,4 pouces et l'autre à affichage de 6,1 pouces, et de deux variantes Pro à écran de 6,1 et 6,7 pouces (équipées notamment d'appareils photo plus puissants).Le thème de la présentation, Hi Speed, laisse présumer qu'Apple s'est cette fois focalisée sur une amélioration des performances des appareils. Les spécifications probables sont une puce A14, la 5G sur la plupart des modèles (si pas tous), et des écrans OLED partout.Les initiés s'attendent à ce que les précommandes soient possibles à partir du vendredi 16 octobre et à ce que les premiers appareils soient fournis le 23 octobre. Selon les rumeurs qui circulent, il faudra probablement patienter quelque temps de plus (début novembre) pour les versions Pro.