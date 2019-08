Apple va se montrer plus rigoureuse vis-à-vis des utilisateurs qui remplacent eux-mêmes la batterie de leur iPhone. Un nouveau message d'avertissement signalera les batteries comme devant être 'remplacées', même si elles sont complètement neuves.

Tout utilisateur qui remplace lui-même la batterie de son iPhone XS, XS Mas et XR ou recourt à des tiers pour le faire, recevra dorénavant un message de service dans iOS 12 ou 13. Il s'agira d'un avertissement qui, normalement, ne s'affichera que si la batterie arrive en fin de vie et doit être remplacée. Mais l'appareil l'affichera aussi si l'utilisateur vient d'installer une toute nouvelle batterie provenant de chez Apple, selon le service de réparations iFixit.

La mise à jour n'aura aucun effet sur le fonctionnement de la batterie, mais l'utilisateur ne pourra donc plus visionner la durée de vie restante de cette dernière, avant qu'elle doive être remplacée. La seule façon de supprimer le message sera de faire appel à un réparateur Apple Genius ou certifié. Apple est connue pour la quantité de contrôles qu'elle exerce sur son écosystème et pour rendre toujours plus malaisée les réparations de ses appareils en dehors des (coûteux) Apple Stores. Le nouvel 'avertissement sécuritaire' en est un exemple supplémentaire.