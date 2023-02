En marge de ses résultats trimestriels, Apple annonce qu'elle compte plus de deux milliards d'appareils actifs, dont des iPhones, iPods, iPads, Macs et d'autres encore.

'Au cours du trimestre se clôturant en décembre, nous avons franchi un formidable cap et nous sommes ravis de pouvoir révéler que nous comptons à présent plus de deux milliards d'appareils actifs dans notre base d'installation croissante', déclare le CEO Tim Cook dans un communiqué consacré aux résultats trimestriels. Il y a un an, ce nombre en était encore à 1,8 milliard d'appareils.

La nuance, selon laquelle il s'agit d'appareils actifs, est importante. Le nombre total d'appareils vendus ne peut en effet que croître, mais le nombre d'appareils actifs fait référence aux produits qui sont effectivement utilisés sur une base régulière.

Cette information arrive à un moment où on apprend qu'Apple a vendu étonnamment moins d'iPhones. Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a régressé de quelque cinq pour cent.

'Au cours du trimestre se clôturant en décembre, nous avons franchi un formidable cap et nous sommes ravis de pouvoir révéler que nous comptons à présent plus de deux milliards d'appareils actifs dans notre base d'installation croissante', déclare le CEO Tim Cook dans un communiqué consacré aux résultats trimestriels. Il y a un an, ce nombre en était encore à 1,8 milliard d'appareils.La nuance, selon laquelle il s'agit d'appareils actifs, est importante. Le nombre total d'appareils vendus ne peut en effet que croître, mais le nombre d'appareils actifs fait référence aux produits qui sont effectivement utilisés sur une base régulière.Cette information arrive à un moment où on apprend qu'Apple a vendu étonnamment moins d'iPhones. Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a régressé de quelque cinq pour cent.