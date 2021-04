Apple permet le retour dans l'App Store d'une version adaptée de l'appli de réseau social controversée Parler. Le membre républicain du congrès américain Ken Buck a partagé sur Twitter un courrier dans lequel Apple confirme la nouvelle.

Via la plate-forme américaine populaire d'extrême-droite, les fans de Trump notamment avaient été invités à user de violence pour pénétrer dans le Capitole à Washington début janvier. Après l'envahissement, l'appli avait par conséquent été bloquée par Apple, Google et Amazon.

Entre-temps, Parler a, selon Apple, apporté suffisamment de changements à l'appli pour ne plus l'exclure. Une équipe d'Apple, qui juge si les applis respectent bien les règles en vigueur, a approuvé la version adaptée de Parler. 'Parler a présenté des mises à jour. Grâce à ces adaptations, l'appli sera de nouveau autorisée dans l'App Store', peut-on lire dans le courrier.

Les messages qui sont postés sur l'appli Parler, seront désormais autrement modérés notamment. On ignore cependant comment. On ne sait pas non plus quand la version adaptée de l'appli sera disponible.

Via la plate-forme américaine populaire d'extrême-droite, les fans de Trump notamment avaient été invités à user de violence pour pénétrer dans le Capitole à Washington début janvier. Après l'envahissement, l'appli avait par conséquent été bloquée par Apple, Google et Amazon.Entre-temps, Parler a, selon Apple, apporté suffisamment de changements à l'appli pour ne plus l'exclure. Une équipe d'Apple, qui juge si les applis respectent bien les règles en vigueur, a approuvé la version adaptée de Parler. 'Parler a présenté des mises à jour. Grâce à ces adaptations, l'appli sera de nouveau autorisée dans l'App Store', peut-on lire dans le courrier.Les messages qui sont postés sur l'appli Parler, seront désormais autrement modérés notamment. On ignore cependant comment. On ne sait pas non plus quand la version adaptée de l'appli sera disponible.