Amazon réalise un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions, mais un bénéfice nettement moindre

Amazon, le principal magasin web au monde, a enregistré durant le dernier trimestre de 2022 un chiffre d'affaires plus élevé qu'attendu, malgré les préoccupations liées à l'inflation et à une possible récession.

