Alibaba Group, la plus grande société de commerce électronique de Chine, a réalisé un bénéfice supérieur de 69% au cours du dernier trimestre de l'année dernière. Elle est parvenue à maîtriser ses coûts alors que les ventes en ligne ont continué à exploser en raison de la pandémie de coronavirus.

Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 2,1% pour atteindre 247,76 milliards de yuans (33,8 milliards d'euros) au cours du trimestre qui s'est terminé en décembre. Alibaba clôture son exercice financier à la fin du mois de mars. Le bénéfice net s'est élevé à 46,8 milliards de yuans (6,4 milliards d'euros), soit bien plus que les 35 milliards de yuans attendus en moyenne par les analystes.

Alibaba est considéré comme un baromètre de la demande des consommateurs en Chine. L'entreprise doit actuellement faire face à une concurrence plus féroce et à des conditions économiques difficiles. Le gouvernement chinois a levé les mesures liées au coronavirus en décembre, permettant aux consommateurs de revenir plus facilement dans les magasins physiques. Pour maintenir sa croissance, Alibaba a supprimé des milliers d'emplois l'année dernière.

