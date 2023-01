L'avionneur Airbus et le groupe industriel et technologique néerlandais VDL vont collaborer à un équipement de communication par laser, avec lequel des quantités nettement plus importantes de données pourront être échangées. Cette technologie ciblera dans un premier temps les avions et les drones militaires, mais devrait à terme aussi être utilisée pour les avions de ligne.

La communication par laser permet d'envoyer à partir de satellites des données via des connexions laser. Ces signaux lumineux invisibles s'avèrent nettement plus rapides que la méthode actuelle d'envoi de données utilisant des fréquences radio. Voilà qui pourrait offrir une solution à la demande croissante de données. De plus en plus de trafic de données s'avère en effet nécessaire pour le contrôle des voitures autonomes, des plates-formes vidéo et des machines connectées à internet

L'équipement sur lequel VDL et Airbus collaborent, s'appelle UltraAir et fournira les connexions entre les satellites et les avions ou drones militaires. Selon les deux entreprises, la nouvelle technologie de communication présente aussi l'avantage d'être plus malaisée à intercepter. A terme, elles envisagent en outre des possibilités de communication avec les avions de ligne.

Vol d'essai en 2024

Les entreprises souhaitent d'abord mettre au point un prototype. Elles tablent sur un premier vol d'essai en 2024. Airbus et VDL ont également convenu de produire ensuite l'équipement en plus grande quantité chez VDL à Almelo (dans l'est des Pays-Bas).

VDL et Airbus n'ont elles-mêmes pas divulgué publiquement le montant investi dans le développement d'UltraAir. Elles peuvent aussi compter sur le soutien de NxtGen Hightech, un partenariat d'entreprises néerlandaises qui a obtenu l'année dernière 450 millions d'euros du Nationaal Groeifonds. C'est via ce fonds que le gouvernement néerlandais investit dans des projets susceptibles de stimuler la croissance économique.

