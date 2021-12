Qui dit nouvelle année dit nouvelles prévisions en matière de cyber-menaces qui nous guettent. Le spécialiste de la sécurité FortiGuard Labs a jeté pour vous un coup d'oeil dans sa boule de cristal et y a distingué surtout une tendance 'work from anywhere': 'Les criminels exploiteront promptement les opportunités qui leur seront offertes par les applications d'edge computing (informatique en périphérie) sur base de la 5G, des réseaux domestiques, voire de l'internet par satellites.'