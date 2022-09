Un nouveau programme de formation mobile pour conducteurs de chariots élévateurs et magasiniers va être lancé en Belgique par Adecco, a annoncé mardi l'entreprise suisse active dans le secteur du travail temporaire. Elle a investi dans trois grands simulateurs de réalité virtuelle (VR) mobiles pour former, chaque année à partir de 2023, plus de 400 caristes et préparateurs de commandes (200 en 2022). L'objectif est de répondre aux besoins du marché du travail belge, où il y a actuellement 4.000 postes vacants.

"Il n'est pas possible pour les entreprises de simplement vider leurs entrepôts afin de permettre aux futurs caristes de s'y entraîner. Avec les simulateurs virtuels, nous pouvons simuler de nombreux risques potentiels d'incidents et d'accidents qui se produisent dans la vie réelle sur le terrain. La technologie nous permet de former les personnes plus rapidement et de manière plus qualitative", a expliqué Michel Gelders, chef de projet du programme de formation mobile chez Adecco.

Passé le stade de ce projet pilote en Belgique, Adecco le déploiera dans le reste du monde. Le groupe suisse, numéro un mondial du secteur de l'emploi temporaire, a choisi la Belgique parce que "la pénurie de main-d'oeuvre y est très élevée et parce que l'économie belge est forte dans les secteurs de la logistique et du transport".

