Les groupes de médias SBS Belgium et DPG Media vont collaborer avec les opérateurs télécom Telenet et Proximus, ainsi qu'avec les régies publicitaires IP Belgium (qui s'occupe notamment de RTL) et RMB (régie de la RTBF), pour standardiser la publicité ciblée à la télévision, annoncent-ils mardi dans un communiqué.

SBS Belgium, qui comprend notamment la chaîne flamande Vier, et DPG Media, qui comprend VTM entre autres, offrent déjà des publicités télévisées ciblées. Les téléspectateurs ne visionnent dès lors pas tous la même réclame, celle-ci leur est adressée personnellement.

"Nulle part dans le monde la publicité télévisée personnalisée n'est aussi bien implantée qu'en Belgique", affirment les partenaires dans le communiqué, assurant que le produit est désormais "mature". Pour les annonceurs, cette formule offre l'avantage de combiner une diffusion de masse avec un ciblage à l'image de celui disponible sur les médias numériques.

La collaboration consistera en une standardisation. Ainsi, des groupes cibles ont été définis tels que les amateurs de sports ou de voyage. La communication des données vers l'annonceur et des spécifications techniques sont également uniformisées. Le but: rendre les réclames ciblées accessibles et simples pour les entreprises, quel que soit le télédiffuseur choisi.

