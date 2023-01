AbiWare établie à Westerlo passe entre les mains de la filiale de NRB, Cervi. Voilà qui devrait renforcer la position de cette dernière sur le marché des logiciels pour le secteur public.

Cevi et AbiWare collaborent depuis longtemps déjà. Cette collaboration débouche à présent sur un rachat. AbiWare édite des logiciels pour les services d'urgence. Pensez ici au support administratif ou à la gestion de documents pour les corps de pompiers, mais aussi à des choses telles que l'enregistrement des transports par ambulances.

Pour sa part, Cevi crée surtout des systèmes IT pour les pouvoirs publics et les entreprises. La firme existe depuis 1971 déjà et fait depuis le début des années 2000 partie d'Adinfo, dont NRB est l'actionnaire principal, conjointement avec Logins et Civadis.

Ce rachat devrait permettre à AbiWare de poursuivre sa croissance dans le secteur public qui, selon NRB, se complexifie toujours davantage à cause des fusions de communes. Depuis le rachat, qui a été formellement entériné le 1er janvier, AbiWare est dirigée par Bert De Keyser, assisté de Pol Van Cleemput.

