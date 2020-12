Le groupe IT NTT a choisi un nouveau CEO à l'échelle mondiale. C'est Abhijit Dubey qui succédera à Jason Goodall au printemps prochain.

Début de ce mois, Goodall annonçait qu'il renoncerait le 1er avril 2021 à sa fonction de directeur. NTT, jusqu'à l'année dernière connue dans notre pays sous l'appellation Dimension Data, choisit à présent Abhijit Dubey. Il rejoindra NTT début février et reprendra en avril les tâches de Goodall.

Dubey vient de McKinsey and Company, où il était senior partner et travaillait au départ de Seattle. Pour assumer sa nouvelle fonction, il déménagera donc au siège central de NTT à Londres. L'homme a été actif vingt années durant au sein du groupe de consultance. Avant cela, il décrocha des diplômes de master industrial engineering & engineering management à Stanford et de Bachelor of science mechanical à l'Indian Institute of Technology de Mumbai.

Goodall restera cependant impliqué dans l'entreprise. Une période de transition est prévue jusqu'au 30 juin. Il demeurera membre du conseil d'administration et sera conseiller stratégique de NTT Venture Capital. Le président Tsunehisa Okuno remercie Goodall pour son engagement tout au long des 23 années écoulées et se réjouit de pouvoir collaborer avec son successeur.

