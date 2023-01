Microsoft cessera de vendre le système d'exploitation la semaine prochaine. La firme le supportera cependant encore jusqu'en 2025.

A partir de la semaine prochaine, il ne sera plus possible d'encore acquérir via Microsoft une version de Windows 10 Home ou Pro. Voilà ce qu'annonce l'entreprise sur sa page des produits. Elle continuera cependant à supporter le système d'exploitation jusqu'au 14 octobre 2025.

C'en est donc quasiment terminé de la vente officielle de Windows 10, mais il sera encore possible d'acheter des licences par l'intermédiaire de tiers. Il convient toutefois d'écrire que Microsoft réduit le support du système d'exploitation depuis quelque temps déjà. Son successeur, Windows 11, est sorti depuis un certain temps, et une mise à niveau est gratuite pour les ordinateurs compatibles. En juin de l'année dernière, l'entreprise avait annoncé qu'elle cesserait le support de Windows 10 en 2025, alors que le déploiement des mises à jour a également été fortement ralenti à une par an.

