Inscrivez-vous maintenant et nominez votre entreprise pour les Data News Awards le 15 mai

Le 15 mai, nous organiserons à nouveau les Data News Awards. Les catégories sont désormais connues. C’est le moment de nominer votre entreprise dans une ou plusieurs catégories, si vous voulez qu’elle ait une chance de remporter un prix tant convoité.

Pas de gala des Data News Awards sans lauréats. Et pas de lauréats sans candidats. Voilà pourquoi nous faisons déjà appel à vous. Quelle entreprise belge doit-elle absolument figurer dans la catégorie Artificial Intelligence Innovator of the Year ou parmi les nominées de la liste Enterprise Application Innovator of the Year? Pensez-vous que votre entreprise ou votre fournisseur ICT appartient résolument à l’une de ces catégories? Alors n’attendez plus et faites-nous part de vos préférences dès maintenant: vous pouvez le faire via https://datanewsawards.be/nominate/. C’est sur base de vos informations que la rédaction et le jury élaboreront la ‘long list’.



Voici les catégories

• Belgian Tech Scale-up Company of the Year

• Belgian Tech Startup Company of the Year

• Business Communications Innovator of the Year

• Customer Centric IT Company of the Year

• Cybersecurity Company of the Year

• Data Center Services Company of the Year

• Artificial Intelligence Innovator of the Year

• Enterprise Application Innovator of the Year

• Enterprise IT Services Company of the Year

• Cloud & IT Infrastructure Innovator of the Year

• IT Recruiting & Sourcing Company of the Year

• IT Services SMB of the Year

• Most Sustainable ICT Company of the Year

• ICT Personality of the Year

Vous trouverez toutes les catégories et critères sur le site www.datanewsawards.be. Vous êtes curieux de savoir qui a remporté un prix l’année dernière? Découvrez-le ici.

Nominations possibles jusqu’au 2 mars

Vous pouvez nominer une ou plusieurs entreprises dans une ou plusieurs catégories, en incluant une brève motivation. Cette année, nous décernerons treize prix qui récompenseront les fournisseurs et fabricants ICT. Vous trouverez toutes les catégories et critères sur www.datanewsawards.be. Les nominations peuvent être soumises jusqu’au 2 mars. Vos contributions seront collectées par la rédaction et le jury qui finaliseront la ‘longlist’ par catégorie. Aucune nomination n’est possible pour la quatorzième catégorie, ICT Personality of the Year, car il s’agit d’un prix décerné par la rédaction de Data News. C’est également la rédaction qui déterminera la ‘shortlist’ pour cette catégorie.

Vote à partir du 17 mars

A partir du 17 mars, nous vous invitons à nouveau, chers lecteurs, à voter pour chacune des treize catégories. Au terme du vote public (6 avril), nous obtiendrons un top 5 par catégorie que notre jury examinera ensuite lors d’une réunion dans les bureaux de Data News. Après délibération – parfois sous forte tension – et vote, notre jury professionnel, académique et totalement indépendant, composé de représentants de l’ensemble de l’écosystème ICT belge, prendra la décision finale.

Les lauréats connus le 15 mai

Les noms des lauréats finaux seront dévoilés le 15 mai lors de la remise festive des Data News Awards for Excellence. Cette année, l’événement aura lieu au Studio 100 Pop-up Theater de Puurs. Après un quart de siècle (!) d’éditions des Data News Awards for Excellence, il s’agira de la première à se dérouler en dehors de Bruxelles. Ce sera certainement à nouveau une soirée mémorable avec, d’une part, une cérémonie de remise de prix axée sur les fournisseurs ICT et, d’autre part, l’événement de l’année regroupant plus de 1.200 invités qui profiteront également d’un menu gastronomique.