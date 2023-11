ICT/Digital Project of the Year: découvrez les finalistes dans le métavers

Aujourd’hui, Data News révèle les noms des nominés pour l’ICT/Digital Project of the Year. Nous le faisons dans notre propre environnement métavers exclusif que nous lançons aujourd’hui.

A partir d’aujourd’hui, Data News possède sa propre place dans le métavers. L’environnement virtuel a été conçu en Spatial par notre partenaire technique Yondr, et est accessible via un navigateur web ou un casque VR compatible pour une expérience utilisateur plus agréable. Data News et Roularta Media Group ont également collaboré avec l’Artevelde Hogeschool dans ce but. Le métavers Data News ouvert s’inscrit dans le projet Xited, cofinancé par le gouvernement flamand, le Departement Cultuur, Jeugd en Media. Dans le cadre de ce projet, les partenaires ont déjà organisé un Metaverse Inspiration Summit.

L’environnement métavers est avant tout une extension virtuelle de l’événement physique CIO of the Year 2023 qui aura lieu le 7 décembre. Lors de cette soirée festive, nous dévoilerons qui sera le Data News CIO of the Year 2023 et annoncerons également les projets ICT qui décrocheront un prix. Parmi les dizaines de candidatures, le jury a sélectionné sept projets qui passeront au tour suivant et auront l’opportunité de se défendre devant le jury.

Remportez l’1 des 40 tickets pour une session métavers en direct avec le CIO of the Year

Envie de connaître la mini-liste des finalistes? Précipitez-vous dans ce cas dans le métavers dès maintenant. Et pendant que vous y êtes, vous pourrez y visionner les vidéos exclusives des trois CIO nominés, et participer à notre concours. Cela vous donnera une chance de remporter l’1 des 40 tickets pour une prochaine expérience exclusive dans le métavers: une expérience par laquelle vous aurez la possibilité de poser des questions individuelles à notre CIO of the Year 2023. L’événement physique est complet depuis un certain temps déjà, mais ainsi, vous aurez toujours la possibilité de lui poser les questions qui vous taraudent, ou simplement d’apprendre à mieux le connaître.