En images: CIO of the Year 2023

Les lauréats sont connus, les prix ont été décernés et les Rubik’s cubes ont été remballés. Retour sur une soirée de networking et de gala plus que réussie, axée sur la cybersécurité.

La 16ème édition du CIO of the Year s’est déroulée sous le signe de la cybersécurité, avec un étonnant Rubik’s cube comme point de mire de la campagne. Au cours de l’événement, il est apparu clairement comment reconstituer le puzzle de la cybersécurité. Les invités ont vu un ‘speedcuber’ en action, alors qu’un hacker éthique a donné un aperçu de son mode de travail. Une touche d’IA en faisait évidemment aussi partie.

Mais surtout, nous avons mis à l’honneur trois lauréats méritants: un nouveau CIO de l’année (An Swalens) et deux prix ICT/Digital Project of the Year: Innocens et i-City. Félicitations aux gagnants et aux nominés. Merci à tous les participants, membres du jury, sponsors et partenaires enthousiastes. Au plaisir de vous revoir l’année prochaine!