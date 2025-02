Des experts plaident pour une meilleure réglementation de l’IA juste avant le sommet de Paris

Des experts en IA du monde entier souhaitent que l’intelligence artificielle soit davantage réglementée. Ils ont lancé cet appel à la veille du grand sommet sur l’IA qui se tient ces lundi et mardi à Paris. Selon eux, une réglementation plus stricte devrait empêcher les humains de perdre le contrôle de l’intelligence artificielle.

‘Nombre de dirigeants ne comprennent toujours pas que le monde est plus proche de créer une IA générative que de comprendre comment la contrôler’, déclare Max Tegmark, directeur du Future of Life Institute. Il s’agit là d’une institution internationale qui s’occupe de réduire les risques liés aux nouvelles technologies. ‘Il y a six ans, beaucoup de gens pensaient que maîtriser un langage au niveau de ChatGPT-4 était de la science-fiction, et puis soudainement, c’est arrivé’, ajoute Tegmark à propos du chatbot d’OpenAI.

Stuart Russell, professeur d’informatique à l’université de Californie, affirme pour sa part que l’une de ses plus grandes préoccupations concerne les systèmes d’armement ‘où l’IA qui les pilote, détermine qui attaquer, quand le faire, etc.’ Il attribue aux gouvernements la responsabilité d’empêcher que cela ne se produise.

Aucune règle contraignante

La France, qui coorganise le sommet avec l’Inde, souhaite que les gouvernements et les entreprises, entre autres, s’engagent à réglementer l’IA dans le monde entier, mais sans élaborer de règles contraignantes. Elle souhaite également que des engagements soient pris lors du sommet dans le domaine de la durabilité axée sur l’IA.

Un projet a été lancé hier dimanche pour cartographier les principaux risques de l’IA et les solutions développées au niveau mondial. Selon le coordinateur de ce projet, GRASP, environ trois cents outils et technologies existent actuellement.

Plus responsable

Par ailleurs, à l’occasion du sommet sur l’IA, Microsoft a annoncé la création d’une fondation à Abu Dhabi pour garantir une ‘IA plus responsable’. Les Emirats Arabes Unis souhaitent jouer un rôle de premier plan dans l’essor de l’IA et conclure davantage de partenariats.

Le sommet de l’IA a lieu ces lundi et mardi au Grand Palais de Paris. Des visiteurs venus de quelque quatre-vingts pays y sont attendus, parmi lesquels le vice-président américain JD Vance, le vice-premier ministre chinois Ding Xuexiang et le chercheur en intelligence artificielle et lauréat du prix Nobel Demis Hassabis.