An Swalens (Banque Nationale) est CIO of the Year 2023

An Swalens, CIO de la Banque Nationale de Belgique, a été élue CIO of the Year de Data News. Le jury a été séduit par sa stratégie et sa capacité à combiner stabilité, sécurité ET innovation.

Ces dernières années, la mission de CIO a de plus en plus évolué d’un rôle de partenariat et de collaboration vers une position de leader stratégique de la numérisation de l’organisation. Désormais, la priorité des CIO modernes n’est plus seulement la transformation numérique, mais aussi la transformation métier. Pour le titre de CIO of the Year 2023, la rédaction avait sélectionné trois CIO qui avaient reçu un mandat clair de leur entreprise de poursuivre la modernisation, la numérisation et l’optimisation de leur organisation, tout en l’ouvrant sur l’avenir. Sans jamais perdre de vue l’innovation, les trois candidats ont misé sur la consolidation des technologies, des plateformes et des applications.

Au terme du vote public par les lecteurs de Data News et d’une présentation en personne face à un jury professionnel indépendant, An Swalens a été élue. La ‘chief information officer’ de la Banque Nationale de Belgique (BNB) l’a emporté face à Herbert Carracillo, ‘chief information officer’ de Sibelga, et Michal Paprocki, ‘chief information officer’ d’Euroclear Group.

Le jury tient à féliciter chaleureusement Herbert Carracillo et Michal Paprocki pour leur nomination et le parcours accompli. Avec ce titre de CIO of the Year, Data News entend récompenser un CIO pour ses réalisations, sa vision stratégique, ses qualités de leadership et sa personnalité. Il ou elle est parvenu/e à aligner l’IT sur la stratégie métier, à positionner l’IT comme un moteur de nouvelles activités et à contribuer à la mise en place ou à l’accélération de la transformation numérique dans l’organisation.

An Swalens: ‘Innover dans un environnement frileux par rapport au risque’

An Swalens s’est révélée la plus convaincante face au public et au jury. « Globalement, je pense que nous sommes parvenus à être davantage un moteur qu’un frein pour notre entreprise »,a-t-elle répété durant la présentation face au jury. Par ailleurs, le jury a notamment retenu le fait qu’An Swalens a privilégié la technologie innovante et les modèles métier tout en les déployant dans un « environnement plutôt frileux face au risque tel que celui de la BNB », pour rependre ses paroles. Ce qui a rendu sa mission d’autant plus complexe et délicate.

An Swalens est depuis novembre 2012 directrice IT (CIO) de la Banque Nationale de Belgique (BNB). Elle dirige un département de quelque 250 collaborateurs où elle est responsable de la définition et du déploiement de la stratégie IT de la banque ainsi que de la mise en place de relations étroites avec le métier. Elle gère pour l’instant un projet ambitieux de transformation numérique visant à créer une organisation IT performante associant talents et culture, le tout combiné à des initiatives agiles et DevOps ainsi qu’à des feuilles de route cloud.

Dans une interview accordée à Data News voici quelques années, An Swalens avait souligné que sa fonction consistait à construire des ponts entre les ‘stacks’ technologiques et les équipes IT de la banque, et les différents départements de l’organisation. « C’est encore le cas en 2023, a-t-elle précisé. Et nous sommes désormais à mi-chemin de l’implémentation d’un plan stratégique qui est resté inchangé. »

La BNB a refondu récemment plusieurs applications de son cœur de métier pour garantir notamment la sécurité des paiements et de l’argent cash en faisant appel à de nouvelles technologies et en s’appuyant sur des normes de sécurité plus strictes. C’est ainsi que 12 pays de la zone Euro utilisent la nouvelle application ‘safe cash’ de la banque.

Par ailleurs, la BNB a déployé pour la première fois une stratégie de cloud hybride dans le cadre de laquelle An Swalens et ses équipes ont construit un nouveau cloud privé virtuel (Azure), une plateforme de données et une plateforme d’automatisation. Ces infrastructures s’appuient sur des technologies cloud innovantes et sont mises en œuvre dans des projets impliquant et à destination de l’ensemble des collaborateurs. La BNB adopte pour ce faire une approche ‘self-service’, associée à des principes de gouvernance rigoureuse de l’architecture IT, de réutilisation et de maintenance, ainsi qu’à de la sécurité. « Songez à la BI et à l’apprentissage machine, à l’IA, à la robotique, au développement ‘low-code’, etc. Nous avons imaginé de très nombreux cas d’usage diversifiés et de toute taille, allant de l’automatisation du catalogue d’art de la BNB à des tâches d’IA complexes. De même, nous commençons à partager plus largement des données avec des universités et la BCE », explique-t-elle encore.

« Cela étant, les collaborateurs sont notre plus grand atout », insiste An Swalens face au jury. Avant d’entrer à la BNB, elle a travaillé au département IT du groupe Partena (actif dans les soins de santé) où elle a finalement été promue CIO. Précédemment, elle a acquis une solide expérience dans différentes entreprises, notamment HP, EDS Group et Belgacom (désormais Proximus).

Runner-up Michal Paprocki: ‘Innover tout en continuant à sécuriser ’

Depuis novembre 2021, Michal Paprocki est ‘chief information officer’ d’Euroclear où il gère la transformation IT de l’entreprise. Précédemment, il avait été durant 3 ans ‘chief technology officer’. Il est basé à Bruxelles et est par ailleurs membre du comité de direction d’Euroclear Group. Euroclear est la plus importante société de règlement au monde. Elle est spécialisée dans le traitement d’opération sur titres et la conservation de ces titres : obligations, actions, produits dérivés et fonds d’investissements. « La con-fiance est un élément essentiel et est notre actif le plus précieux depuis notre fondation, explique Paprocki. « Si on ne nous entend ou ne nous voit pas, c’est que tout se passe comme il se doit », fait-il d’ailleurs souvent remarquer. Au niveau de son travail qu’est la technologie, cette affirmation se traduit évidemment dans la sécurité et la conformité, mais aussi la rési-lience, sans oublier l’innovation. « Les nouvelles technologies nous permettent de miser toujours plus sur les données, même si ce défi ne doit pas faire oublier notre priorité qu’est la sécurité. Car innover davantage implique chez nous souvent des efforts supplémentaires en termes de sécurité », insiste-t-il.

Avant d’entrer chez Euroclear en 2018, il a été CEO d’ING Tech Pologne où il était responsable du centre technologique IT d’ING et dirigeait la fourniture des projets IT à l’échelle mondiale. Il est titulaire d’un diplôme de MBA post-universitaire à l’Université technique de Varsovie. Son expérience prouve sa capacité à créer, gérer et implémenter des stratégies technologiques dans de grandes entreprises ainsi qu’à transformer des sociétés financières en organisations numériques. Autant de raisons qui expliquent que Michal Paprocki mérite amplement sa place dans le top 3.

Runner-up Herbert Carracillo: ‘Innover dans un secteur en pleine transformation’

S’il n’a pas été élu, Herbert Carracillo n’en a pas moins reçu les félicitations du jury. Inspire, empower and transform. Tels sont les leitmotivs personnels de Carracillo qui le guident en tant que CIO et membre du conseil d’administration de Sibelga, mais aussi les motivations qu’il a mises en avant durant sa présentation. Depuis 2017, il est le porte-drapeau de l’innovation et de la transformation numérique chez Sibelga, une stratégie qui vient en support de la mission de l’organisation de faciliter et d’accélérer la transition énergétique à Bruxelles. Ses priorités vont notamment au renforcement de l’architecture numérique et de données de l’organisation, au développement de nouvelles solutions au service des ci-toyens bruxellois, à la promotion de l’intelligence des actifs du réseau ainsi qu’à la numérisation de l’ensemble des activités de Sibelga. Par ailleurs, le tout nouveau centre de données ultra-sécurisé a été associé à une approche de cloud hybride.

Herbert Carracillo a été reconnu pour sa capacité à inspirer ses collaborateurs et à investir dans le bien-être de ses équipes. Il privilégie une culture de l’autonomisation où les membres des équipes sont encouragés à innover, expérimenter et se développer, tout en stimulant les talents dans les domaines de l’information, de la technologie et de la numérisation. De même, il favorise le coaching et l’accompagnement de jeunes talents et de cadres, ce qui lui a donc valu une nomination bien méritée au titre de CIO of the Year.