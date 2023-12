Valerie Tanghe renonce à Accenture par ambition politique

Valérie Tanghe, l’ICT Woman of the Year, quittera Accenture fin janvier. En partie pour soutenir à nouveau des entreprises de manière indépendante et en partie pour représenter Groen au niveau fédéral.

Ces trois dernières années, Tanghe a été managing director de la branche technologique d’Accenture, mais elle a élargi sa carrière ces dernier temps chez Cegeka, NRB, CTG et Proximus entre autres. Début 2023, elle a été nommée ICT Woman of the Year par Data News. Tanghe: ‘Ce furent trois années formidables, mais au bout d’un moment, il convient de changer.’

Suppléante chez Groen

Ce changement peut du reste être pris au sens très large. Tanghe devient première suppléante sur la liste parlementaire de Groen pour le Brabant Flamand. Cela signifie que si les actuels députés Dieter Van Besien (1ère place) ou Veerle Leroy (2ème place) devaient entrer dans un gouvernement ou assumer la fonction de bourgmestre, Tanghe deviendrait quasiment à coup sûr parlementaire.

Dans son engagement chez Groen, Tanghe espère apporter une valeur ajoutée en matière technologique. Elle veut y parvenir non seulement en tant que suppléante, mais aussi en soutien. ‘Je me vois plutôt comme quelqu’un qui travaille sur des dossiers en coulisses. Ma première idée était de soutenir un cabinet, mais maintenant, j’ai aussi la possibilité d’en faire éventuellement plus.’

Tanghe déclare qu’elle a choisi Groen en partie parce qu’elle soutient les thèmes éthiques du parti: ‘Je veux défendre des sujets tels que les droits de la femme ou climate, ce dont on est beaucoup moins capable de faire dans d’autres partis.’

Directrice par intérim

Mais la politique est et reste une activité incertaine. C’est pourquoi, outre ses ambitions politiques, Tanghe se reconcentrera également sur sa propre entreprise Theano, plus spécifiquement sur la consultance et la gestion des changements dans le secteur IT. ‘Il pourrait s’agir par exemple d’un poste de directrice par intérim, où on recherche souvent des personnes expérimentées susceptibles d’être disponibles rapidement. C’est aussi dans ma nature, car après deux ans, je m’ennuie généralement’, déclare l’ambitieuse ex-directrice d’Accenture.