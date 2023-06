Tom Celis devient Head of Technology chez Unikoo

Le fournisseur de services complets Unikoo a nommé Tom Celis, l’ex-CEO de Lemon Companies, au poste de Head of Technology.

En tant que centre d’expertise pour start-ups, scale-ups et PME, Unikoo propose entre autres du support dans les domaines de la finance & administration, des ressources humaines et de la technologie. Avec l’arrivée de Tom Celis, Unikoo souhaite étoffer cette gamme. Celis a débuté sa carrière, il y a quinze ans, comme software engineer au sein d’entreprises telles Organi et Lemon, avant de devenir CEO chez Lemon Companies.

La même mission

Trois années plus tard, le voici qui rejoint donc Unikoo. ‘Nous partageons la même mission: aider les entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux grâce au meilleur service et à des équipes d’experts. Le courant est passé directement entre nous’, explique Celis.

L’engagement de Tom Celis s’inscrit dans les objectifs de croissance d’Unikoo. L’année dernière, le chiffre d’affaires de l’entreprise a crû de 35 pour cent, et les effectifs sont passés à un peu moins de quarante collaborateurs. Unikoo possède des bureaux à Anvers et dans le Limbourg et souhaite à court terme s’étendre dans la région de Gand.