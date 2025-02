Punit Sehgal désormais aussi en charge de la zone Nordics chez Atos

Punit Sehgal – depuis 2021 responsable de l’organisation Belux chez Atos – englobera dorénavant aussi la zone Nordics.

Atos Group nomme Punit Sehgal au poste de Head of Benelux & Nordics. ‘Je suis ravi et honoré de diriger cette zone durant cette période cruciale et je suis enthousiaste à l’idée de collaborer avec toutes ces personnes talentueuses’, déclare Punit Sehgal. Il succède à cette fonction à Mark Nouris, qui quitte l’entreprise.

Punit Sehgal, d’origine indienne, est né en Belgique et a grandi à Bruxelles. Il débuta sa carrière chez Atos en 2011 en tant que Global Strategic Sales après la fusion avec Siemens IT Solutions & Services. En 2013, il se vit confier la charge des grands clients des institutions européennes, avant de devenir Head of International Organizations en 2020. En 2021, il fut nommé directeur de l’organisation Belux et en 2023, il a élargi ce poste en devenant Head of Sales de la zone Benelux & Nordics. Et voilà que cette fonction est de nouveau étendue.