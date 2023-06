Orange Belgium et VOO étendent leur Comité exécutif

Le Conseil d’administration d’Orange Belgium a validé la nomination de Philippe Toussaint en qualité de nouveau membre du Comité exécutif d’Orange Belgium. Le Conseil d’administration de VOO a également nommé Philippe Toussaint, ainsi que Stéphane Le Goff et Gildas Bouchet, comme nouveaux membres du Comité exécutif de VOO.

Philippe Toussaint (53) est désormais Chief Fixed Network Officer chez Orange Belgium et Chief Technology Officer chez VOO. Il est titulaire d’un master d’ingénieur civil électricien de la Faculté Polytechnique de Mons, avec une spécialisation en télécommunications. Philippe est également titulaire d’un Executive Master in Management de la Solvay Brussels School obtenu en 2008. Philippe a près de 30 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications. Il a rejoint Orange Belgium (Mobistar à l’époque) en 1997 en tant que Product Manager et a été promu Director of Product Development en 2005, en charge des produits et services mobiles, d’itinérance, d’interconnexion et carrier. En 2016, il a initié et dirigé le lancement de l’activité haut débit et télévision. Philippe a été nommé Corporate Strategy Director en 2018 et il a joué un rôle clé dans l’accord de partage du RAN avec Proximus et dans le dossier de l’acquisition de VOO.

Stéphane Le Goff (41) est titulaire d’un diplôme d’ingénieur télécom de Télécom SudParis. Stéphane détient également un diplôme d’études approfondies en Réseaux et Télécommunications de Télécom Paris. Stéphane a commencé sa carrière en 2004 en tant que Project Leader au National Institute of Standards and Technology basé à Washington. En 2006, il est nommé Strategy and Business Senior Consultant chez Beijaflore, travaillant entre autres pour Nokia (Alcatel-Lucent à l’époque), Bouygues Telecom et Proximus. En 2009, il a rejoint Orange Belgium (Mobistar à l’époque) en tant que Product Manager où il a occupé diverses fonctions en Business Development et Partnership Management. En plus de sa nouvelle nomination en tant que Chief Wholesale Officer chez VOO, Stéphane poursuivra son rôle de Director Wholesale & Fixed Accesses chez Orange Belgium.

Gildas Bouchet (45, Chief Finance Officer) a fréquenté l’Ohio State University dans le cadre d’un MBA et d’une spécialisation en Strategic Market Planning. Il détient également un Master in Business Administration & Management obtenu à l’Audencia Business School. Gildas a commencé sa carrière au sein du groupe Orange en 2002 et a travaillé pour Orange en France et en Espagne. Il a occupé plusieurs postes au sein du département Controlling, notamment Business Controller et Country Controller, avant de devenir Head of Financial Planning and Analysis ainsi que Director Central Controlling en Espagne. Chez Orange Belgium, Gildas était jusqu’à ce jour Finance Program Director.