Meta supprime à nouveau 10.000 emplois

Après une première phase de licenciements l’année dernière, l’entreprise propriétaire de Facebook, Instagram et Whatsapp va à nouveau supprimer dix mille postes de travail. En même temps, elle annule cinq mille places vacantes.

Cette deuxième volumineuse phase de licenciements avait été annoncée il y a quelques semaines déjà sur la base de sources internes à l’entreprise, mais aujourd’hui, c’est Meta elle-même qui confirme la nouvelle. En novembre dernier, l’entreprise avait supprimé 11.000 emplois.

En parallèle à cette phase de licenciements, Meta annonce qu’elle renonce à un certain nombre de projets à faible priorité. Récemment, elle avait signalé que le support des NFT (jetons non fongibles) sur Facebook et Instagram passerait à la trappe.

Le fait que Meta doive se restructurer, n’a rien de surprenant. Sa croissance apparemment sans fin avait subi un solide contrecoup l’année dernière déjà. Son bénéfice net avait diminué de moitié, et sa valeur boursière s’était effondrée. Et ce, après que l’entreprise se soit entièrement focalisée sur son propre métavers, qui ne rapporte temporairement pas grand-chose.

Le CEO et fondateur de l’entreprise, Mark Zuckerberg, avait précédemment déjà annoncé que 2023 serait l’année de l’efficience. Dans un communiqué posté sur Facebook, il y fait référence comme pour justifier les licenciements. Les personnes licenciées en seront informées dans les prochains mois. Dans certains cas, cela pourrait durer jusqu’à la fin de l’année.