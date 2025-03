Les directeurs ad intérim de Proximus ont un visage

Avec le départ annoncé du directeur Guillaume Boutin, Proximus a lancé le processus de sélection d’un nouveau CEO. En attendant, Jan Van Acoleyen assurera l’intérim en tant que CEO de Proximus Group à partir du 17 avril, tandis que Mark Reid débutera sur la même base en tant que CEO de Proximus Global.

Le conseil d’administration nommera ultérieurement un nouveau CEO sur la base d’une recommandation du comité de nomination, guidé dans le processus par le cabinet de recherche de cadres Heidrick & Struggles.

Jan Van Acoleyen est actuellement Group & Global Human Capital Lead et prendra ses fonctions de CEO ad intérim de Proximus Group à la mi-avril. Cela se fera sous la supervision et avec un pouvoir de signature partagé avec le Président du Conseil d’Administration de Proximus pour toutes les décisions relatives aux activités sur les marchés domestiques et au niveau du groupe.

Mark Reid, à présent CFO du Groupe, devient CEO de Proximus Global à titre intérimaire. Il travaillera en étroite collaboration avec Rajdip Gupta, actuellement Proximus Global Business Lead.

Guillaume Boutin restera actif en tant que CEO de Proximus Group et de Proximus Global jusqu’à l’Assemblée Générale du 16 avril. Il assumera ensuite un rôle de conseil pour assurer une transition en douceur et le transfert de ses dossiers, dans l’attente de son départ vers Vodafone à la mi-mai.