Koen Vandaele devient CEO chez Delen Private Bank

Le 2 octobre, Koen Vandaele sera le nouveau Chief Information Officer de Delen Private Bank, une banque d’origine belge spécialisée dans la gestion de fortunes. Vandaele était jusqu’au 1er juillet Group CIO chez Mediahuis, l’éditeur des journaux De Standaard et Het Nieuwsblad notamment.

‘Ce sera un autre secteur, avec une équipe différente, mais j’ai vraiment hâte d’y être’, a déclaré Vandaele à propos de sa nouvelle fonction. Il a quitté le mois dernier son précédent employeur, Mediahuis, entre autres parce que ce groupe s’internationalise toujours plus, ce qui entraîne une répartition croissante des tâches liées à la technologie. ‘Je considérais ma mission (chez Mediahuis, ndlr.) comme étant en grande partie terminée et je ne voyais par conséquent plus un rôle qui me convenait au sein de cette organisation technologique’, a récemment ajouté Vandaele dans un entretien avec Data News.

Voilà qui mettait fin à son parcours varié chez Mediahuis, qui dura 28 ans en tout (d’abord chez Concentra). Chez l’éditeur, Koen Vandaele fut pendant plus de cinq ans Group CIO du Technology & Product Studio. ‘Le secteur des médias évolue très fortement et va certainement me manquer. Mais au bout de 28 années passées dans ce monde, il était temps de rechercher autre chose’, a-t-il conclu.