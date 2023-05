Herbert Martens chargé de faire croître DigiTribe en Flandre

Le fournisseur de services IT DigiTribe veut s’étendre en Flandre. Il entend y arriver en engageant Herbert Martens, qui est appelé à faire progresser l’entreprise au niveau commercial et des relations humaines.

DigiTribe est une scale-up établie à Oudergem et existant depuis 2017. A l’entendre, l’entreprise fournit des services-conseils aux multinationales et aux entreprises du Bel20, avec notamment Belfius, Crelan, Fluxys, Infrabel et Arvesta au nombre de ses clients. Elle se focalise sur trois secteurs: ‘ICT architecture & cloud’, ‘risk & cybersecurity’ et ‘transformation management’.

Ces prochaines années, l’entreprise entend continuer de s’étendre en Flandre et a par conséquent engagé Herbert Martens pour occuper le poste de business relationship manager. Il sera chargé tant de la croissance commerciale que du recrutement dans le nord du pays.

Martens a débuté sa carrière chez Accent Jobs, mais a travaillé ces huit dernières années pour Robert Half, avait de devenir indépendant. Le voici à présent qui rejoint DigiTribe. DigiTribe compte actuellement 125 experts et a l’année dernière enregistré un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros. Son ambition est de doubler ses effectifs d’ici fin 2024.