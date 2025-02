Guillaume Boutin quitte Proximus pour devenir CEO de Vodafone Investments & Strategy

Guillaume Boutin, actif au sein du Groupe Proximus depuis 7 ans et occupant le rôle de CEO depuis décembre 2019, quittera Proximus à la mi-mai pour le Groupe Vodafone en tant que CEO Vodafone Investments & Strategy, annonce vendredi le Groupe Proximus dans un communiqué.

‘Durant son mandat de CEO, Guillaume a initié une accélération majeure du déploiement de la fibre et de la 5G en Belgique et a ouvert la voie à des accords de collaboration pour limiter la duplication de réseaux fibre. Dans une atmosphère de collaboration constructive avec les partenaires sociaux, il a dirigé l’entreprise, en exécutant la stratégie bold2025, une stratégie forte générant de la croissance sur le marché domestique et ouvrant l’entreprise à l’expansion internationale’, détaille Proximus.

Jusqu’à la date de son départ, il restera aux commandes de Proximus et le conseil d’administration se mettra à la recherche de son successeur.

‘Le conseil d’administration du Groupe Proximus regrette le départ de Guillaume Boutin mais lui est reconnaissant pour sa contribution exceptionnelle à la croissance de Proximus’, souligne l’entreprise.